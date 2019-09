Khabib afirma ser fã do futebol brasileiro e diz 'vai, Corinthians'

O russo Khabib Nurmagomedov falou um pouco sobre o Brasil na entrevista coletiva que concedeu após derrotar o norte-americano Dustin Poirier no UFC 242, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Dono do cinturão dos pesos-leves, o russo ouviu um pedido de um repórter para falar duas palavras em português, por já ter estado no Brasil.

"Sim, eu estive no Brasil, muito obrigado pelo apoio e pelas palavras. Estive algumas vezes. Meus amigos lutaram lá, o Zubaira (Tukhugov, amigo de Khabib) lutou, eu lutei. Obrigado, eu lembro de obrigado", comentou a princípio.

O repórter pediu para que o russo falasse 'Vai, Corinthians'. Depois de perguntar o que isso queria dizer, Khabib falou a expressão da torcida corintiana e revelou ter assistido o jogo mais recente da seleção brasileira, diante da Colômbia.

"Eu amo o futebol brasileiro. Eu assisti na segunda, ou há dois dias, uma grande atuação do Brasil. Eu amo futebol, e conheço muitos jogadores do Brasil. Vocês tem um ótimo time", relatou o campeão do UFC.

Outro ponto interessante da entrevista foi quando Khabib se negou a pensar em um possível embate com Tony Ferguson na sequência. "Meu próximo oponente será um bom bife e um X-Burger duplo. Eu quero isso, cara. Com um pouco de suco com gelo. Preciso de uns dias, por favor", pediu.

Com a vitória sobre Poirier, Khabib manteve a invencibilidade no MMA e chegou a 28 vitórias em seu cartel.