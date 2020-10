Khabib evita falar sobre como será lutar sem o pai pela primeira vez

Khabib Nurmagomedov, dono do cinturão dos pesos-leves do UFC e uma das maiores estrelas da companhia, vai ter que lutar pela primeira vez sem a presença do pai no córner no dia 24 de outubro, contra Justin Gaethje. Abdulmanap, pai e técnico do lutador, faleceu neste ano por covid-19.

"Eu não entendo quando as pessoas me perguntam 'o quão difícil é treinar sem o seu pai?'. Claro que é muito difícil, eu não entendo porque vocês continuam me perguntando isso. É muito difícil", comentou o russo, sem se exaltar, durante o 'media day' do UFC, em resposta a uma pergunta de um jornalista do site The Eagle.

"O que você acha, você tem o seu pai?", questionou ao repórter, que respondeu sim. "Se algo acontecesse com ele, o que você acha, seria difícil para você ou fácil? Eu sou humano também, e claro que tudo isso é muito difícil.

Khabib também fez uma previsão sobre a luta. "Justin foi muito bem contra o (Tony) Ferguson, impressionou com um a ótima performance diante de um oponente muito duro. Mostrou que pode lutar cinco rounds, mas só atuou em pé, 25 minutos sem wrestling, single leg, double leg, foi uma luta de trocação. E contra mim, vai ser diferente: vai se preocupar com boxe, queda, chutes, grappling, não é um jogo de trocação. É MMA", projetou.

Khabib é um dos grandes lutadores de MMA da atualidade, com 28 vitórias em 28 lutas.