Khabib faz previsão sobre próximo desafio: 'Chances de acontecer na Rússia'

O russo Khabib Nurmagomedov, uma das maiores estrelas da atualidade no Ultimate, voltou a causar alvoroço ao despertar a curiosidade sobre quando e contra quem será seu próximo compromisso na defesa de seu cinturão dos leves (até 70,3kg.). O atleta, que recentemente defendeu seu título contra Dustin Poirier no UFC 242, em Abu Dhabi, relatou, em entrevista recente ao Russia’s Chanel 1 o desejo de lutar em "casa" (Rússia) em seu próximo desafio.

"As negociações com o UFC continuam. Eu realmente quero lutar na Rússia. Em São Petersburgo tem uma arena fechada (Gazprom Arena). Em Moscou, o Estádio Luzhniki é aberto. Eu estive lá na final da Copa do mundo (de futebol, em 2018), quando choveu. Se esse tipo de chuva acontece em um evento de MMA, ele estará arruinado. Em São Petersburgo, o estádio comporta 75 mil pessoas. Eu poderia lutar lá. Em lugar menor, não funcionaria", afirmou o lutador.

Aos poucos, Khabib construiu uma carreira que vem se solidificando a cada apresentação. Invicto em sua trajetória nas artes marciais mistas em 28 confrontos, o 'Águia' tem somado fãs em todo o mundo e espera, de fato, poder realizar o sonho de se apresentar ao público russo calçando as luvas do UFC.

"Eu realmente quero lutar aqui (Rússia). As conversas estão caminhando. Tenho 80% de certeza que minha próxima luta será na Rússia", finalizou Khabib.

Em sua última apresentação, ocorrida no início de setembro, o campeão causou comoção ao ser presença na luta principal do evento ocorrido em Abu Dhabi. O fato de ser muçulmano, religião com muitos adeptos na região, também ajuda na promoção tanto dos eventos, quanto do lutador.

Mesmo que o local esteja próximo de ser definido e que a atual situação do atleta dentro da companhia o permita poder escolher onde quer atuar em seu próximo combate, resta o elemento principal: o oponente. Após a vitória sobre Poirier, Nurmagomedov garantiu que o maior merecedor de uma disputa de cinturão é o norte-americano Tony Ferguson, que vem de uma boa vitória sobre o compatriota Donald Cerrone.

No entanto, a presidente da empresa já sinalizou dificuldades em negociar com o ‘Bicho Papão’. O UFC, porém, tem uma carta na manga. Khabib já declarou publicamente o desejo de enfrentar o lendário Georges St-Pierre, duas vezes campeão do Ultimate em duas divisões diferentes (meio-médios e médios). O canadense, no entanto, embora tenha manifestado desejo em encarar o russo, está oficialmente aposentado e precisaria de um tempo para voltar a treinar em alto nível, já que não treina para competições desde que enfrentou Michael Bisping e conquistou o cinturão dos médios (até 83,9kg.), em novembro de 2017.