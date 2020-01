'Khabib não quer outra luta, ele está tremendo', provoca McGregor

Conor McGregor se prepara para retornar ao UFC contra Donald Cerrone, no dia 18 de janeiro, mas o irlandês falastrão já pensa adiante: quer uma revanche contra o seu grande rival Khabib Nurmagomedov. Em entrevista ao site The Mac Life, comentou e provocou o russo.

"O homem está tremendo. Ele não quer. Ele não quer. Você entende. Ele está tentando não perder de novo. Eu só sinto o cheiro de m****. Isso é tudo, ele está com medo e isso é tudo", afirmou McGregor.

Ainda assim, o lutador irlandês está confiante que uma nova luta irá acontecer. "Todo mundo quer. O chefe quer. Dana (White, presidente do UFC) quer, todos nós queremos. Ele pode correr, mas não pode se esconder. Eu estou ansioso", prosseguiu.

Na primeira luta entre os dois, ocorrida em outubro de 2018, Khabib venceu McGregor por imobilização no quarto round. O irlandês atribuiu o resultado a uma preparação ruim para a luta. Depois do juiz encerrar o combate, os membros da comissão técnica dos dois lutadores brigaram, o que fez o UFC suspender tanto McGregor quanto Khabib.

O russo voltou a entrar no octógono em setembro de 2019, quando derrotou Dustin Poirier, e tem luta marcada contra Tony Ferguson no UFC 249, marcado para ocorrer em abril. Ele é o dono do cinturão dos pesos leves (até 70,3 kg). A revanche contra McGregor ainda deve demorar para acontecer, já que o irlandês teria que subir no ranking para se credenciar a disputar o título.