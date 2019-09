Khabib opina sobre futuro de Cormier: 'Quero que ele enfrente Miocic de novo'

O ex-campeão dos pesados (até 120,2kg.), Daniel Cormier, tem recebido muito apoio dos companheiros de equipe após perder seu cinturão para Stipe Miocic no último mês. Um dos atletas que têm tentando dar força é o campeão dos leves (até 70,3kg.), Khabib Nurmagomedov. Segundo o russo, Cormier passa por um momento difícil na carreira, após perder o título e o pai em poucos dias, mas gostaria de ver o parceiro tentando a revanche. A declaração foi feita em entrevista recente ao MMA Fighting.

"Eu realmente quero que ele lute com o Stipe Miocic e termine sua carreira. Isto é o que eu quero", disse Khabib. O atleta faz referência em terminar a carreira devido ao fato de Cormier ter completado, em 2018, 40 anos de idade. Durante sua carreira, o lutador sempre deixou claro que não pretendia permanecer realizando combates de MMA após a idade que tem agora. No entanto, a derrota pode alterar os planos do lutador.

Embora seja um fiel apoiador de que Cormier peça ao Ultimate uma revanche para Miocic, o russo reconhece que o momento da aposentadoria do companheiro de equipe está próximo. "Não sei qual é o seu plano, mas sinceramente quero que ele lute talvez em fevereiro ou março. Lute com ele (Miocic) uma última vez e depois termine", disse o campeão dos leves.

Khabib também comentou sobre o momento complicado vivido na AKA (American Kickboxing Academy), pois outro conhecido membro da academia também passou por uma perda. Cain Velasquez recentemente perdeu sua mãe.

"Quando Cormier perdeu, foi um momento muito triste para nós. Ao mesmo tempo, Cain Velasquez perdeu a mãe e, após alguns dias, DC perdeu o pai. Foi uma semana um pouco difícil para toda a equipa AKA, mas é o que é. Quando Deus quer algo, ninguém pode mudar isso. Perder o cinturão não é nada quando se perde o pai ou a mãe", afirmou Khabib.

Cormier ainda não se manifestou sobre os rumos que irá tomar na carreira. O atleta pode, de fato, pendurar as luvas, ou buscar uma negociação para encarar novamente Stipe, concretizando uma trilogia na qual cada um tem uma vitória.