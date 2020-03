Khabib perde a paciência e chuta cinturão de Tony Ferguson durante encarada

Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson participaram de uma entrevista coletiva nesta sexta-feira para promover a disputa do cinturão peso-leve do UFC no próximo dia 18 de abril, no Brooklyn, em Nova York. Durante a tradicional encarada, o russo acabou perdendo a paciência e chutou o cinturão do rival.

Ferguson é ex-campeão interino peso-leve da organização e levou o seu cinturão para o palco na tentativa de provocar Khabib, além de xingá-lo durante a apresentação. Ao que tudo indica, as provocações deram certo. O atual campeão, que fará a terceira defesa de título, demonstrou toda a sua irritação durante o encontro entre os dois.

Khabia segue invicto no MMA após 28 lutas profissionais, 12 delas pelo UFC. Atual campeão linear da categoria peso-leve, o russo garantiu o cinturão quando derrotou Al Iaquinta por decisão dos juízes em abril de 2018.

As defesas de título de Khabib foram sobre Conor McGregor e Dustin Poirier. O seu rival, está na primeira colocação do ranking peso-leve e vem de 12 vitórias consecutivas.