Khabib vira 'Super Mário' e tem trajetória no MMA contada em game

Quem é apaixonado por games, certamente já ouviu falar do jogo "Super Mário World", lançado em 1990, no Japão. Curiosamente, fãs de MMA decidiram substituir o personagem principal por Khabib Nurmagomedov e mostrar a trajetória do campeão dos leves rumo ao estrelato dentro do UFC. O resultado foi divulgado em um vídeo publicado no canal RT Sport.

Ursos, peruca, garrafas de uísque e, claro, Conor McGregor. Estes são alguns dos "ingredientes" utilizados para contar a história de Khabib nas artes marciais mistas de seu início até chegar ao título.

A interação com o mundo dos games se assemelha ao que acontece em "Super Mário". As tartarugas são substituídas por ursos e a famosa "peruca" do campeão funciona como se fosse o cogumelo, que faz o personagem aumentar de tamanho.

Passando por túneis e chegando a outros ambientes, em um momento, Khabib se depara com Conor McGregor, seu maior rival no MMA até o momento. Para conquistar o cinturão, o russo deve derrotar o irlandês, que representa o "chefão". Após a conquista, o personagem consegue, enfim, chegar ao título. Assista: