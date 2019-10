Kron Gracie reclama de derrota no UFC Tampa: 'Venci aquela luta'

A derrota de Kron Gracie para o experiente Cub Swanson no UFC Tampa, realizado no último sábado (12), colocou fim a uma trajetória no MMA que se mantinha perfeita até o momento. O brasileiro acabou perdendo na decisão unânime dos juízes e amargou seu primeiro revés na carreira. O carioca, no entanto, foi às redes sociais para dar sua opinião sobre o resultado e afirmou ter sido o vitorioso.

"Eu venci aquela luta", publicou Gracie, compartilhando, também, uma imagem dele atingindo Cub com um direto no rosto. O filho de Rickson vinha sem perder, mas acabou sucumbindo a uma estratégia perfeitamente executada pelo seu adversário deste final de semana. Durante o primeiro round do combate, foi visível que os planos no norte-americano eram de manter a distância do brasileiro.

Swanson atacava, na maioria das vezes, no contra-ataque, e caminhava para trás, mantendo-se atento a qualquer tentativa de queda que pudesse ser aplicada pelo brasileiro, que tem como arma principal, com esperado, o jiu-jitsu.

Gracie, no entanto, surpreendeu os fãs ao aceitar a trocação franca contra um oponente com muito mais lutas no currículo e, na teoria, mais qualificado na luta em pé. Mesmo mostrando muita resistência e raça, na trocação, o carioca acabou ficando no prejuízo.

Foram poucas tentativas de queda por parte de Gracie. Swanson , que tinha a obrigação de vencer, pois vinha de quatro derrotas consecutivas e com o contrato em risco, aproveitava todas as brechas para pontuar sobre um oponente mais jovem e com a resistência visivelmente superior.

Ao fim de três rounds, o norte-americano foi declarado vencedor na decisão unânime e se emocionou na entrevista concedida a Michal Bisping, que era o entrevistador oficial do evento. Em sua fala, Swanson afirmou o respeito que tem pela "Família Gracie".

Gracie, no entanto, não saiu com as mãos abanando do evento em Tampa. O encontro entre o brasileiro e o norte-americano rendeu o bônus de "Luta da Noite" aos atletas. Cada um faturou US$50 mil (cerca de R$206 mil).