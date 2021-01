Lutador brasileiro ganha papel de vilão em filme gravado nos EUA

O que você acharia de mudar de profissão? E se fosse para interpretar a sua profissão no cinema? Foi nessa situação que Edson Barboza, lutador brasileiro do UFC, se viu ao receber um convite, por meio de suas redes sociais, para participar de um filme.

"Born a Champion" ("Nasce um campeão", em tradução livre) mostra um jovem lutador de MMA, derrotado em sua estreia no octógono, em busca de reencontrar e derrotar seu carrasco.

Edson Barboza interpreta Marco Blaine, o vilão do longametragem e responsável pela derrota do protagonista Mickey Kelley (vivido por Sean Patrick Flanery, que é faixa-preta e professor de jiu-jitsu).

O lutador brasileiro falou sobre suas dificuldades na nova empreitada e contou que os principais obstáculos foram coreografar os movimentos das lutas e entender que ali sua função era interpretar um personagem, não a si mesmo.

Para a gravação, Barboza passou duas semanas na Califórnia, onde trabalhou durante quase 12 horas por dia. O filme também conta com a participação do também lutador Renzo Gracie, que interpreta a ele mesmo. A previsão de estreia nos Estados Unidos é 22 de janeiro, mas ainda não se sabe quando estará disponível no Brasil.