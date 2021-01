Lutador do UFC mostra poça de sangue após chute em porta de vidro

Mike Perry, lutador do UFC, usou sua conta nas redes sociais para exibir um vídeo onde ele aparece com a perna sangrando após chutar uma porta de vidro. Nas imagens é possível ver uma poça de sangue.

O vídeo foi compartilhado pelo lutador no Instagram. Ele exibe seu rosto e depois vira a câmera para mostrar a perna e a porta de vidro quebada à sua frente. Assista:

Full video. This is really disturbing pic.twitter.com/JexmgI4S1t — Amy Kaplan (@PhotoAmy33) January 4, 2021