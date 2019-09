Lutador norte-americano detona McGregor: 'Você é um lixo de ser humano'

O norte-americano Justin Gaethje foi às redes sociais criticar Conor McGregor após o irlandês desafiar Khabib Nurmagomedov para uma revanche depois do russo bater Dustin Poirier na luta principal do UFC 242, no último sábado (7). Na publicação, feita em sua conta oficial no Twitter, Justin chamou o 'Notório' de 'lixo' e afirmou que o ex-campeão já perdeu tudo. Conor não luta desde outubro do ano passado, quando foi vencido pela 'Águia'.

"Você é um idiota. Você já perdeu tudo. É um lixo de ser humano, pai e marido", publicou Gaethje em resposta ao desafio de McGregor.

Justin é um dos atletas que têm criticado o fato de Conor permanecer inativo dentro da companhia e ainda se achar no direito de escolher as lutas que quer fazer. Para ele, o atleta deve respeitar o ranking e se tornar merecedor de um dia voltar a ser desafiante ao título.

Atualmente, o irlandês figura na terceira posição no ranking da divisão dos leves (até 70,3kg.), atrás de Tony Ferguson, Poirier e, claro, Khabib. Gaethje chegou a desafiar McGregor para um duelo, no entanto, foi ignorado pelo irlandês, que também teve oferecido combates contra Donald Cerrone e Tony Ferguson. Nenhum dos duelos interessou ao ex-campeão.

Após assistir o triunfo de Nurmagomedov no último final de semana e ver o rival defender pela segunda vez seu título, o irlandês imediatamente foi ao Twitter e convidou o russo para um combate a ser realizado em Moscou (Rússia). O confronto marcaria a reedição da peleja de 2018, que bateu o recorde de vendagem de pay-per-view na história do UFC.

Embora não tenha respondido diretamente ao rival, Khabib já relatou em entrevistas que seu próximo desafiante deve ser Tony Ferguson, que vem de uma sequência de 12 triunfos consecutivos no Ultimate. O próprio presidente da companhia, Dana White, também confirmou, após o UFC 242, que 'El Cucuy' é o próximo a disputar a cinta.

Embora seja um lutador ainda rentável, Conor não apresenta um retrospecto favorável em suas últimas apresentações. O lutador não tem o braço levantado em um combate desde 2017, quando bateu Eddie Alvarez em luta válida pelo cinto dos leves. Após o episódio, o atleta foi derrotado por Floyd Mayewather, no boxe, e por Nurmagomedov, no MMA.

Gaethje tem luta marcada para este final de semana, quando enfrenta Donald Cerrone na luta principal do UFC Vancouver, no Canadá. O vencedor pode se colocar em uma ótima posição para uma futura disputa de cinturão.