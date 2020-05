Lutadora profissional e estrela de reality show, Hana Kimura morre aos 22 anos

Estrela de reality show e atleta profissional de luta livre, a japonesa Hana Kimura morreu aos 22 anos. A entidade a qual ela fazia parte, a Stardom Wrestling, confirmou a informação e pediu respeito aos fãs neste momento.

Hana Kimura, além da vida como lutadora, também ganhou destaque por estrelar um reality show do serviço de streaming Netflix chamada de Terrace House. As causas do óbito continuam sem serem divulgadas até o fechamento desta reportagem.

Antes de sua morte, ela chegou a publicar uma série de posts preocupantes em suas redes sociais, o que dá a entender que estava sendo vítima de bullying virtual. Sua última foto no Instagram mostra ela com seu gato com a legenda "adeus".

Vencedora do prêmio Espírito Esportivo de 2019 do Stardom, ela era uma das estrelas da série japonesa Terrace House, até ser interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus. O reality mostra a convivência de três homens e três mulheres que moram juntos.