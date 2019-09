Lutadora protesta contra desmatamento da Amazônia durante pesagem

O polêmico desmatamento da Amazônia chegou até o mundo do MMA. Depois de várias personalidades esportivas protestarem contra a postura do governo brasileiro através das redes sociais, agora foi a vez de uma lutadora mostrar sua indignação. A atleta Alejandra Lara foi ao palco da pesagem do Bellator 225 com o corpo pintado com várias frases de apelo como: '#SOS Amazônia'.

A atleta, nascida na Colômbia que enfrenta Taylor Turner nesta sexta-feira (23), em Connecticut (EUA), ainda tinha outros protestos escritos no peito, barriga, braços e pernas. como: Pare o Desmatamento", "Respeite a Natureza", "Respeite os Animais".

Mais protestos

Os protestos contra o desmatamento na Amazônia chegou definidamente ao esporte. Grandes astros como os jogadores de futebol Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Dani Alves, o piloto de F-1 Lewis Hamilton, o tenista novak djokovic e o pivô da NBA Pau Gasol usaram as redes sociais para protestar.

Além de atletas, clubes e instituições como o Corinthians e Borussia Dortmund também se manisfestaram contra o desmatamento