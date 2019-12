Marlon provoca Aldo após vitória: 'É flamenguista e fica de chororô?'

A decisão do combate entre José Aldo e Marlon Moraes no UFC 245, realizado no último sábado (14), ainda está dando o que falar. Após a decisão dos juízes que declararam o friburguense como vencedor, por maioria, diversos questionamentos começaram a surgir sobre quem realmente triunfou em um dos combates mais parelhos da noite. Moraes aproveitou a onda de provocações e brincou com o compatriota em função das reclamações após a luta.

"Me admira muito o Aldo, que é flamenguista, ficar de 'chororô'? Isso é coisa da torcida do Botafogo. É o que eu penso e essa é a minha opinião", afirmou Moraes em entrevista ao Combate.

A fala do ex-desafiante ao cinturão foi levada ao contexto do futebol, esporte em que os dois são declarados apaixonados pelo Flamengo.

Em coletiva, momentos após o UFC 245, Marlon tratou de oferecer uma revanche ao compatriota para o ano que vem. A ideia era promover a reedição do duelo e, assim, anular qualquer dúvida sobre quem venceu a disputa.

"Eu sou um profissional, já aconteceu de perder uma luta que eu achei que tinha saído vitorioso, que foi a minha estreia no UFC, contra o Raphael Assunção. Achei que não tinha perdido, muita gente concordou comigo, 99% da mídia especializada afirmando Moraes eu venci. Mas, como estava no papel que perdi, eu decidi trabalhar e treinar para lutar com ele de novo", disse Moraes, que venceu a nova peleja contra Assunção em fevereiro deste ano, no UFC Fortaleza.

Para Aldo, no entanto, a proposta da revanche sugerida pelo ex-desafiante representa a afirmação de que o friburguense não acredita no próprio triunfo. Depois que o manauara foi considerado vencedor por Cejudo e Dana White, contrariando os juízes, o "Campeão do Povo", então, parece ignorar o revés para Marlon e já começou a dar início às provocações ao norte-americano.