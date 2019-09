Marreta traça objetivo para retorno: ‘Meu foco é o cinturão e não Jon Jones’

Já se passou um mês desde que Thiago Marreta impôs a Jon Jones o compromisso mais difícil da carreira do inquestionável atleta. Após uma verdadeira batalha no UFC 239, em que o norte-americano manteve seu título na decisão dividida dos juízes, o brasileiro ainda se recupera das marcas deixadas no combate. Com lesões sérias nos dois joelhos, o carioca faz tratamento nos Estados Unidos, depois de passar por cirurgia e afirma que seu foco é conquistar o cinturão, e não uma nova luta contra Jones. A declaração foi feita em entrevista recente ao UFC.

“Quanto à revanche, eu não sei. Tem muito tempo até lá. Muita coisa pode acontecer. Meu foco principal é o cinturão e não Jon Jones. Não sei se ele ainda vai estar como campeão, mas, quando eu estiver 100%, eu quero é voltar a lutar. Quero voltar logo”, afirmou o meio-pesado.

Thiago foi submetido a um procedimento para tratar do rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de uma fratura na tíbia e rompimentos parciais no ligamento colateral e menisco. No direito, o lutador passou por uma cirurgia de correção no menisco. Pouco mais de um mês após o processo, o atleta da Cidade de Deus (RJ), contou que a pior parte já passou e que a recuperação caminha bem.

“Estou bem melhor. As primeiras semanas foram muito difíceis. Muita dor. Eu não conseguia fazer quase nada. Então, é um momento chato. Mas, agora, já estou dirigindo e me locomovendo de muletas. Daqui a pouco, vou estar sem muletas”, contou o ex-desafiante.

Marreta, que ainda não conseguiu retornar ao Brasil desde sua peleja pelo cinturão, aproveitou para mandar um recado aos compatriotas, revelando que, em breve, estará nas terras tupiniquins para matar a saudade. O carioca realiza seu tratamento em Las Vegas, onde o UFC possui um centro de recuperação de atletas.

“Queria mandar um abraço e agradecer o carinho de todos, desde antes da luta até o momento que eu estou passando da cirurgia. A galera tem mandado muitas mensagens de carinho. Estou morrendo de saudades do Brasil e logo, logo, estou de volta”, finalizou o lutador.

Após o UFC 239, Jones revelou que Marreta foi o oponente mais duro com quem já dividiu o octógono. O norte-americano, que é considerado por muitos o melhor atleta de MMA de todos os tempos, passou por momentos difíceis contra o carioca e, por pouco, não saiu derrotado do confronto.

O prazo de recuperação de Thiago é de cerca de oito meses, segundo afirmaram médicos que examinaram o atleta. O carioca, então, estaria apto a atuar por volta de março do ano que vem.