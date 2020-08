Maus investimentos levam Evander Holyfield a perder R$ 1,7 bilhões

O astro do boxe Evander Holyfield, de 57 anos, acumulou ao longo dos anos vitórias, prêmios e também muito desperdício de dinheiro. Segundo o jornal inglês The Sun, o lutador perdeu cerca de R$ 1,7 bilhões com investimentos fracassados e casas luxuosas. Sem ter como arcar com tudo isso, atualmente ele mora em um apartamento de dois quartos.

Durante o auge, Holyfield morou em uma casa de 109 cômodo, tinha restaurante, uma gravadora de disco e uma linha de produtos com o seu nome. Hoje em dia, além de ter um possível retorno cogitado, ele cobra para aparecer em eventos e admite ter sido enganado por pessoas em quem confiou. "É difícil cair e acho que tudo é tarde demais. Quando você não tem ninguém cuidando de você, todo mundo pega algo para si", disse ao jornal.

Boa parte da fortuna também se dissipou em processos judiciais em seis relacionamentos anteriores e nas pensões pagas aos 11 filhos. "Eu costumava ser bobo, hoje não sou mais", comentou Holyfield, que retornou aos treinos em maio. A maior dívida atual dele é no valor de R$ 70 milhões por causa da hipoteca da mansão, de onde acabou despejado em 2008.