Mayweather diz que não nocauteou McGregor para dar show ao público

Em 2017, Floyd Mayweather entrou no ringue para lutar contra um novato no boxe: o lutador de MMA Conor McGregor. Apontado como franco favorito no embate, o norte-americano nocauteou o irlandês apenas no 10º round. Segundo ele, poderia ter feito isso antes, mas não quis.

"Eu levei a sério, mas quis ter alguma diversão na luta e queria entreter as pessoas. Você tem que dar às pessoas um show, então eu dei um show a elas", disse Mayweather, em entrevista ao canal do youtube Revolt TV.

"Se eu quisesse ir lá e f**** ele, e jogá-lo para fora do portão, eu poderia ter feito isso. Mas, o meu ponto é esse, se eu fizesse isso, então provavelmente não haveria uma parte dois (da luta)", explicou Mayweather.

Mayweather e McGregor fizeram uma luta com um show de marketing em 2017, que acabou sendo bastante rentável para os dois. O norte-americano recebeu 100 milhões de dólares (R$ 516 milhões, na cotação atual) e McGregor 30 milhões (R$ 154,8 milhões, também em valores atuais). Apesar disso, os dois não voltaram a entrar no ringue, com McGregor voltando ao UFC e Mayweather se aposentando de vez.