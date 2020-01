McGregor e Cerrone batem peso, mas luta de Gadelha é retirada do UFC 246

Nem tudo foram flores na pesagem oficial do UFC 246, que acontece neste sábado (18), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Apesar de os protagonistas da noite, Conor McGregor e Donald Cerrone terem batido o peso e confirmado a luta principal da noite, uma das lutas do card principal acabou cancelada devido à falha de Alexa Grasso, que enfrentaria Cláudia Gadelha em uma das mais importantes apresentações do evento. A pesagem aconteceu durante a tarde desta sexta-feira.

Para a luta principal, não houve nenhuma surpresa. Donald Cerrone foi o primeiro dos 26 combatentes que se apresentariam neste final de semana subir na balança. Com semblante extrovertido, o norte-americano cravou 77,1kg.

Pouco mais de 30 minutos passados do início das contabilizações, McGregor também surgiu. Mais calmo e visivelmente focado, o irlandês atingiu a mesma marca de seu oponente deste final de semana, confirmando presença no espetáculo e garantindo seu retorno ao esporte após mais de um ano afastado.

Falha de Grasso

A parte decepcionante ficou por conta da segunda luta do card principal. Após conferir o peso e cumprir o compromisso com a balança, restou à Cláudia Gadelha, que marcou 52,4kg., aguardar a pesagem de sua adversária. Grasso chegou no espaço determinado para a contabilização e precisou tirar toda a roupa para tentar se aproximar do limite das palhas.

Mesmo nua, a combatente ficou cerca de 2,5kg. acima do permitido e, momentos após a falha, foi confirmado que a atleta não poderia atuar no card por medidas de segurança. Desta forma, Gadelha, consequentemente, também não irá se apresentar para o público presente na T-Mobile Arena.

Brasileiro solitário

Sem a brasileira, restou a Carlos Diego Ferreira o compromisso de ser o único representante tupiniquim no card. O lutador, que enfrenta um ícone do UFC, não teve problemas de chegar ao limite da categoria dos leves. Adversário de Diego, Anthony Pettis marcou o mesmo valor cravado pelo amazonense, 70,5kg. Os dois se apresentarão na primeira luta do card principal.

Resultado das pesagens do UFC 246

CARD PRINCIPAL

Peso meio-médio (até 77kg.): Conor McGregor (77,1kg) x Donald Cerrone (77,1kg)

Peso galo (até 61,2kg.): Holly Holm (61,5kg) x Raquel Pennington (61,7kg)

Peso pesado (até 120,2kg.): Alexey Oleinik (108kg) x Maurice Greene (110,2kg)

Peso palha (até 52,1kg.): Cláudia Gadelha (52,4kg) x Alexa Grasso (55,1kg) *

Peso leve (até 70,3kg.): Anthony Pettis (70,5kg) x Carlos Diego Ferreira (70,5kg)

CARD PRELIMINAR

Peso mosca (até 56,7kg.): Roxanne Modafferi (56,7kg) x Maycee Barber (57,2kg)

Peso pena (até 65,7kg.): Andre Fili (66kg) x Sodiq Yusuff (66,2kg)

Peso mosca (até 56,7kg.): Tim Elliott (56,9kg) x Askar Askarov (57,2kg)

Peso leve (até 70,3kg.): Drew Dober (70,5kg) x Nasrat Haqparast (70,8kg)

Peso meio-pesado (até 93kg.): Aleksa Camur (92,5kg) x Justin Ledet (92,3kg)

Peso galo (até 61,2kg.): Brian Kelleher (61,7kg) x Ode Osbourne (61,2kg)

Peso mosca (até 56,7kg.): Sabina Mazo (57,4kg) x JJ Aldrich (56,9kg)

*Alexa Grasso falhou no corte de peso e a luta foi retirada do card.

**Todos os atletas tiveram o limite de uma libra (0,454g.) sobre o peso oficial de suas divisões, já que não há disputas de cinturão