Próximo de voltar ao UFC, McGregor presenteia família com carro de R$ 2,5 milhões

O irlandês Conor McGregor postou nas redes sociais o presente de Natal que deu aos seus familiares. O ex-dono do cinturão do UFC publicou no Instagram uma foto de um Lamborghini Urus, com um laço vermelho amarrado ao capô. O SUV no Brasil custa R$ 2,5 milhões.

"Noite de Natal nos McGregors #boanoiteatodos #Sonhegrande", escreveu. McGregor está conciliando as festas de final de ano com muito treinamento. O lutador retornará ao octógono no dia 18 de janeiro, no UFC 246, em Las Vegas.

McGregor, de 31 anos, não luta desde que perdeu por finalização para Khabib Nurmagomedov em outubro de 2018, em combate que valia o cinturão do peso leve (até 70kg). Ele foi suspenso por seis meses e multado em US$ 50 mil (aproximadamente R$ 200 mil) por sua participação em briga generalizada após o combate.

CONFIRA O CARD PRINCIPAL DO UFC 246:

Peso-meio-médio: Conor McGregor x Donald Cerrone

Peso-galo: Holly Holm x Raquel Pennington

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Alexa Grasso

Peso-leve: Anthony Pettis x Carlos Diego Ferreira