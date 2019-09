McGregor responde desafio de Poirier: 'Diga que sou o melhor e pensarei'

O tempo passa e a marra de Conor McGregor parece não ter diminuído. Após receber um desafio de Dustin Poirier, recentemente derrotado por Khabib Nurmagomedov, o irlandês respondeu ao convite do norte-americano com ressalvas. O atleta pede que o rival se retrate de um comentário feito sobre ele, no qual desdenhava do ex-campeão. A declaração foi feita pelo 'Notório' em sua conta no Twitter.

"Eu acabei com você em 90 segundos, irmão. Você deveria ter falado do meu nome com um pouco mais de respeito em uma entrevista. McGregor não é apenas o próximo. É sempre McGregor. McGregor é a melhor opção sempre. Diga isso e eu pensarei sobre o assunto", escreveu o irlandês.

I fed you to the canvas in 90 seconds bro.

You should have spoke my name with a bit more respect in that build up. “McGregor’s not next”

Motherfucker, it’s McGregor always!

McGregor is the goal! Always!

Say that now and I’ll think about it.#GoneIn90seconds #NicCage #AJolie — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 10, 2019