Mike Tyson revela que tinha ereções enquanto lutava quando era mais jovem

Enquanto se prepara para voltar aos ringues, Mike Tyson tem dado uma série de entrevistas na qual descreve sua relação com a luta. Se antes havia relatado a sensação de ansiedade para treinar e fazer um bom papel na luta de retorno, contra Roy Jones Jr., agora o norte-americano de 54 anos revelou que o boxe pode lhe causar uma excitação até sexual.

"É orgásmico às vezes. O que significa quando lutar te deixa com uma ereção?" perguntou Tyson durante uma participação no podcast do jornalista Joe Rogan. "Bem, é como acontecia comigo quando eu era jovem. Às vezes, eu ficava ereto", acrescentou.

Como Tyson disse que isso somente acontecia quando era jovem, não deve se repetir na luta-exibição com Roy Jones Jr., que deve ocorrer ainda neste ano, na Califórnia.

No podcast, Tyson ainda comentou que lutará apenas para entretenimento de outras pessoas e pela caridade. "Eu acredito que esse vai ser apenas o começo, e o que quer que aconteça, acontece na vida. Eu somente estou interessado pelo título de ajudar. A alma se sente limpa por alguma razão. Fazer por mim não serviria mais", comentou o boxeador, que já foi campeão mundial dos pesos-pesados.