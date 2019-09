Não é piada! Whindersson Nunes vence primeira luta no boxe amador

Não era piada. O humorista e youtuber Whindersson Nunes debutou no boxe com o pé direito. Ele encarou o rival chamado apenas como Mario e venceu a primeira luta na modalidade. O embate, disputado nas regras amadoras, foi realizado evento New Champion, neste sábado (28), em São Paulo.

O triunfo Whindersson veio pela decisão dos juízes. No combate, o youtuber trabalhou com cruzados e somou pontos para levar a peleja, enquanto Mario apostava em golpes na linha de cintura, que não abalaram o artista.

Ainda no cage, o humorista contou como foi a experiência de disputar uma luta pela primeira vez. "Foi uma sensação incrível... É o esporte ajudando muitas vidas como sempre. Não é porque eu consegui algo que não preciso de coisas com o esporte. Parabéns a todos, obrigado Mário por esse combate", disse o humorista sem antes encerrar com uma piada. "Agora tenho que ir embora pois tenho show em Campo Grande (risos)", brincou Whindersson.

Histórico nas lutas

Apesar de ter feito apenas sua primeira luta, Whindersson Nunes é um grande fã dos esportes de combate e treina com nomes de destaque do cenário nacional, como Rodrigo Minotauro e Ronaldo Jacaré. Atualmente, o humorista e youtuber frequenta a academia do ex-UFC Lucas Mineiro. O esporte tem ajudado Whindersson Nunes em uma dura batalha, contra a depressão, doença que ele revelou sofrer desde o início deste ano.