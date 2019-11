Nate Diaz responde fã que perdeu dinheiro do aluguel apostando em sua vitória

Um fato inusitado surpreendeu os fãs de Nate Diaz nas redes sociais. Conhecido pela personalidade forte e marra, o atleta promoveu uma situação cômica ao responder um fã, que afirmou ter perdido o dinheiro do aluguel ao apostá-lo na vitória de Nate sobre Jorge Masvidal na luta principal do UFC 244. Em sua conta no Twitter, Diaz respondeu, afirmando que pagaria a dívida.

"Nate, eu perdi todo o meu dinheiro do aluguel apostando em você. Agora, eu estou dormindo no meu carro até que eu consiga arranjar a outra metade (do dinheiro)", escreveu o fã.

Foram necessárias algumas horas até que o comentário do indivíduo viralizasse e chegasse aos olhos de Diaz. Quando viu a publicação, o lutador fez questão de usar sua conta oficial para responder. "Não se preocupe. Deixa, que eu pago", respondeu o lutador.

Acostumado a ser visto como "bad-boy", a atitude acabou gerando uma situação cômica e curiosa, já que o público está acostumado a sempre ver Diaz com a expressão fechada e sempre com a marra no topo.

No confronto contra Masvidal, até o momento o mais assistido do ano de 2019, Diaz disputava com o rival o posto de "mais casca-grossa" do esporte. Os dois conseguiram promover um evento numerado sem que houvesse uma disputa de cinturão oficial no card.

Diversas personalidades estiveram presentes no Medison Square Garden, em Nova York, em 2 de novembro, para prestigiar a atração principal. Os campões Kamaru Usman (meio-médios) e Israel Adesanya (médios) marcaram presença, assim como o astro de Hollywood, ‘The Rock’, que foi o responsável por colocar o título simbólico, criado exclusivamente para o evento, no campeão.

O ponto alto, para algumas pessoas, foi a presença do presidente dos Estados Unidos no local. Donald Trump e sua comitiva agitaram alguns apoiadores presentes no local e elevaram a audiência do show.

Na luta em si, Diaz acabou sendo derrotado por nocaute técnico, após ser impedido de retornar do terceiro para o quarto round. O norte-americano apresentava um corte profundo no supercílio direito, que obrigou o médico da empresa a interromper o embate. Jorge, desta forma, foi declarado campeão.