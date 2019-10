Nocaute de Adesanya sobre Whittaker rende prêmio de 'Performance da Noite'

Levar o cinturão para casa após bater Robert Whittaker no UFC 243, realizado neste sábado (5), na Austrália, já estaria de bom tamanho para Israel Adesanya. No entanto, o atleta conquistou mais. Após aplicar um nocaute devastador no dono da casa e vencer na disputa pela unificação do título dos médios (até 83,9kg.), o nigeriano, junto com Yorgan de Castro ainda foi agraciado com o bônus de "Performance da Noite". Além do pagamento pela vitória, o lutador recebera mais US$50 mil (cerca de R$ 205 mil). A premiação de ‘Melhor Luta’ foi dada para Brad Riddell e Jimmie Mullarkey, que se enfrentaram no card preliminar.

Mesmo sendo um atleta muito autoconfiante, há de se imaginar se nos melhores sonhos de Adesanya estaria uma noite tão perfeita. O lutador, que conseguiu absorver toda a pressão do, agora, ex-campeão linear dos médios, Robert Whittaker, deu um verdadeiro show para o público presente na arena, além dos espectadores do UFC 243.

Concentrado e afiado nos golpes, Adesanya precisou de apenas dois rounds para garantir a superioridade em relação ao seu oponente e se firmar como campeão absoluto da categoria que um dia foi reinada por Anderson Silva.

Outro lutador que deu show no outro lado do mundo foi Yorgan de Castro. O peso pesado (até 120,2kg.), talvez tenha até mais motivos para sorrir do que o nigeriano. Yorgan, neste final de semana, realizou sua estreia pela organização e, logo de cara, conseguiu emplacar um lindo nocaute sobre Justin Tafa logo no primeiro round. Ainda no octógono, o atleta, muito emocionado, pediu a bonificação de performance e foi atendido pela organização.

Neste sábado, De Castro realizou apenas sua sexta luta na invicta carreira profissional e deixa a Austrália com o bolso cheio. O duelo mais empolgante da noite não aconteceu no card principal, como ocorre muitas vezes. No UFC 243, os responsáveis por promoverem a luta mais empolgante da noite estavam escalados no card preliminar; mais especificamente na quarta apresentação da noite. Na ocasião, Brad Riddell e Jimmie Mullarkey levantaram o público em uma batalha de tirar o fôlego.

O combate foi disputado na categoria dos leves (até 70,3kg.), que hoje é dominada por Khabib Nurmagomedov. Ao fim de três rounds, Riddell foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes. Os dois lutadores saem do card com US$50 mil, cada.