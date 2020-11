Nocaute do ano: Gervonta Davis apaga Leo Santa Cruz com gancho brutal, assista

Gervonta Davis aplicou um nocaute impressionante em Leo Santa Cruz em uma das lutas de boxe mais esperadas do ano. Davis, que tem a carreira gerenciada por Floyd Mayweather, acertou um par de ganchos, fazendo com que o adversário perdesse a consciência.

O nocaute aconteceu no sexto round da luta. Santa Cruz recuou até as cordas enquanto tentava acertar Davis para pontuar. Na sequência, o norte-americano acerta o gancho, fazendo com que o adversário caísse. Confira no vídeo.

"Aquele golpe (o gancho final), algumas vezes (antes) ele estava bloqueando. Era uma coisa da qual eu simplesmente não ia desistir desse soco e continuar testando", comentou Davis após a luta. Santa Cruz recobrou a consciência pouco depois e está bem.

"Eu estou tão orgulhoso dele. Provavelmente estão mais feliz do que ele mesmo está", disse Mayweather após a luta. Davis tem um cartel com 24 lutas, sendo 23 por nocaute, e nenhuma derrota no boxe.