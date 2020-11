Nocauteado por youtuber, Nate Robinson vira alvo de piadas de ex-colegas da NBA

Nate Robinson, ex-NBA, entrou no ringue para lutar boxe pela primeira vez na madrugada deste sábado para domingo, em uma exibição contra o youtuber Jake Paul, em um dos eventos preliminares da volta de Mike Tyson contra Roy Jones. E não foi nada bem: acabou nocauteado e inconsciente ainda no segundo round. Com isso, outros jogadores da NBA (e muitos outros internautas) fizeram piada do desempenho dele.

Antes da luta. Robinson tuítou duas vezes. "Esta noite estarei lutando pelos meus irmãos da NBA, por atletas de todo o mundo e, mais importante, por meus filhos". E completou: "vou chocar o mundo."

Tonight I'm fighting for my brothers in the NBA, athletes across the world, and most importantly my children. #tysonjones #holdat pic.twitter.com/lkAqxRMBmQ — Nate Robinson (@nate_robinson) November 28, 2020

Antes da luta, Stephen Curry, ex-colega de Robinson no Golden State Warriors, o apoiou. "Vamos lá, Nate. Aguente firme", respondeu. Depois do embate, respondeu no tuíte sobre chocar o mundo: "não vejo nenhuma mentira", brincou Curry . Depois, voltou a apoiar o amigo. "Fique bem, Nate... Vamos lá, cara. Nate não é apenas mais um. Adorei a confiança, cara. Adorei", finalizou.

I see no lies — Stephen Curry (@StephenCurry30) November 29, 2020

Be ok Nate......come on man. — Stephen Curry (@StephenCurry30) November 29, 2020

Nate’s not a +1 either...Love the confidence man. Love it. — Stephen Curry (@StephenCurry30) November 29, 2020

Dikembe Mutombo, geralmente discreto, usou um emoji de vergonha para a exibição. Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, foi sarcástico, desejando boa noite a Robinson após ele ficar inconsciente. Nick Young, do Denver Nuggets, falou com Jake Paul: "estou trazendo meu mano de volta apagado", escreveu.

NIGHT NIGHT — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) November 29, 2020

I’m taking the homie back fade @jakepaul — Nick Young (@NickSwagyPYoung) November 29, 2020

Nick foi ainda mais cruel na sequência. "Isso não foi representação da família da NBA", disse, em tom de brincadeira, e depois postou um vídeo em seu instagram uma cena de um filme em que um homem rouba os tênis de outro, que pode estar morto ou desacordado, e marcou Robinson.

That was no representation of the NBA Family lol — Nick Young (@NickSwagyPYoung) November 29, 2020

Veja alguns dos outros memes feitos com Robinson

Foto histórica do nocaute do Mohamed ali pic.twitter.com/Qla2SZFuiG — HUMOR NBA (@ZueraNba) November 29, 2020

Jogadores da NBA planeiam deitar-se no chão durante a cerimónia do hino, antes de cada partida da próxima época, em homenagem a Nate Robinson, fontes confirmam à Gazeta de Freixo de Espada à Cinta. #NateRobinsonChallenge pic.twitter.com/GPRpdFSdc1 — Woj de Trás-os-Montes (@WojTuga) November 29, 2020

KSKSKSKSKSKSKSKSKSK Nate Robinson morreu pic.twitter.com/ycfnKWjYh9 — skyy (@BielGLK) November 29, 2020

Nate Robinson depois do soco pic.twitter.com/C1iP8g2qCu — Blog Turnover (@BlogTurnover) November 29, 2020

“fighting for my children” your kids at home : pic.twitter.com/kiwa2ZwUYQ — ₿. (@DaDonBlix) November 29, 2020