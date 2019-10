Noiva de Amanda Nunes, Ansaroff confirma pausa na carreira para ser mãe

A noiva da brasileira Amanda Nunes, Nina Ansaroff confirmou que pretende pausar sua carreira como atleta de MMA para realizar o sonho de ser mãe. A lutadora, que atua entre as palhas (até 52,1kg.), revelou que ainda não está grávida, mas ela e Amanda já estão estudando os processos para aumentar a família. A informação foi divulgada pelo repórter da ESPN, Marc Raimondi.

"Nina Ansaroff tira licença pessoal de um ano. Planos são de ter o primeiro filho com a noiva Amanda Nunes", escreveu Raimondi. Na entrevista, a norte-americana garantiu que a pausa na carreira visa consolidar os planos do futuro e que ainda não está no período de gestação.

"Eu não estou grávida ainda, mas nós estamos analisando os processos", disse a peso palha. Com a confirmação da ideia de aumentar a família, Nina mostrou muita empolgação para dar um dos passos mais importantes de sua vida até o momento. A brasileira Amanda Nunes já declarou em diversas ocasiões que o sonho de ambas é ter uma criança.

"Eu estou muito ansiosa por isso. É um momento maravilhoso na minha vida. Vou aproveitar ao máximo", comentou Ansaroff. A licença de Nina, no entanto, vem em um momento em que a atleta estava bem no Ultimate. Apesar de ter perdido em sua última apresentação, em junho, a lutadora se afasta figurando na quarta posição do ranking da categoria que tem Weili Zang como campeã. Amanda Nunes, porém, garantiu que a prioridade para a norte-americana é, de fato, aumentar a família.

"O sonho de nina é mais de ser mãe do que ser uma campeã do UFC. Ter uma criança é o maior sonho dela e estou muito feliz em poder dividir esse momento com ela", finalizou Amanda.