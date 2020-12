Norte-americano conta como é ter a orelha 'explodida' após evento de MMA no Brasil

As imagens da luta entre Johnny Campbell e Ary Farias pelo Taura MMA, ocorrida no dia 24 de outubro no Rio de Janeiro, são assustadoras: o brasileiro acertou um soco de raspão na orelha do norte-americano, que ficou com a cartilagem da orelha pendurada com apenas 20 segundos do primeiro round.

O embate, entretanto, seguiu por mais 27 segundos, mesmo com uma poça de sangue se formando no octógono. Apenas quando Farias notou o ocorrido e avisou o juiz a luta foi interrompida, pois Campbell havia apenas ouvido um barulho, mas não sentido dor.

"Eu não sabia direito o que estava acontecendo até o árbitro me dizer. Quando ele parou a luta e disse que minha orelha tinha explodido, eu só fiquei desapontado. Pedi para o médico olhar o ferimento para eu voltar, mas infelizmente a orelha estava pendurada e sabia que não ia poder continuar. Foi desapontante", contou o norte-americano ao portal Uol.

"Na hora que aconteceu, eu percebi que ia doer muito, mas imediatamente minha mente começou a ignorar a dor. Eu sabia que algo estava acontecendo no lado esquerdo da minha cabeça, mas não estava doendo. Era algo que não estava me afetando", completou Campbell.

Campbell deixou o octógono e foi imediatamente para o hospital. Ele levou 20 pontos na orelha, mas não teve a audição afetada. Depois de três semanas de recuperação, o norte-americano voltou aos treinos, mas com uma proteção na região.

"Penso que o que aconteceu vai me forçar a ficar mais ligado em golpes em direção à minha orelha. No geral, é capaz que eu fique mais atento do que já costumo ficar. Provavelmente vou colocar uma camada extra de vaselina na região da orelha para tentar protegê-la", projetou para seu futuro como atleta.