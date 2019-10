Novo campeão do UFC, Adesanya compra carrão de quase R$ 2 milhões

Novo campeão linear no peso médio (até 83.9 kg.) do UFC, Israel Adesanya já começa a aproveitar a vida no trono da divisão. O nigeriano naturalizado neozelandês mostrou para seus seguidores "seu novo brinquedo", um carrão de quase R$ 2 milhões.

O lutador comprou uma McLaren da série 720S no valor de US$ 456 mil, cerca de R$ 1,8 milhão na cotação atual. Ele compartilhou a foto do veículo em sua conta no Instagram.

"Estou compensando... Conheçam a #Kurama ... O chakra que esta fera possui é demais para a maioria aguentar. Sou o #jinchuriki que foi amaldiçoado a ter isso selado comigo. Não tenho sorte, sou abençoado", escreveu Adesanya, fazendo referências ao desenho japonês Naruto.

Adesany

Invicto na carreira com 18 vitórias em 18 lutas, Israel Adesanya conquistou o cinturão ao derrotar Kelvin Gastelum, em abril. Na unificação do título, contra Robert Whittaker, o nigeriano não tomou conhecimento e nocauteou o australiano na casa do rival no UFC 243, no último dia 05.

O próximo passo da carreira do "The Last Stylebender"’, como é conhecido, deve ser defender seu reinado contra o brasileiro Paulo Borrachinha, em um duelo de invictos. Entretanto, uma superluta contra Jon Jones, campeão dos meio-pesados (até 93.1kg), já especulada nos bastidores do UFC, inclusive pelo presidente da franquia Dana White.