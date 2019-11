O que é o cinturão BFM disputado no UFC 244 entre Jorge Masvidal e Nate Diaz?

Os norte-americanos Nate Diaz e Jorge Masvidal sobem no octógono, neste sábado (02), na luta principal do UFC 244, para a disputa de cinturão inédito: o BMF, ou simplesmente o 'Filho da Mãe Mais Duro do Jogo'. Mas, afinal, o que é esse título, por que deste nome, e o que ele vale?

BFM vem da abreviação em inglês de 'Baddest Motherf••ker', ou o 'Filho da Put• mais duro'. A ideia do cinturão inusitado saiu de um desafio de Nate Diaz.

Depois de ficar três anos afastado do octógono, Diaz voltou as competições em grande estilo. Após de vencer Anthony Pettis, no UFC 241, em agosto, ele lançou o desafio a Masvidal, que havia batido Ben Askren com uma joelhada voadora, em julho, no UFC 239. Ele disse que o vencedor do combate seria o 'Baddest Motherf••ker on the game', ou simplesmente, o 'Filho da Put• Mais Duro do Jogo'.

Diaz e Masvidal tem uma legião de fãs nos EUA e eles imediatamente compraram o duelo, tanto que o UFC 244 deve ser a maior venda de pacotes pay-per-view de 2019. Com isso, o presidente do UFC, Dana White, se rendeu a história, marcou a luta e até criou o cinturão BFM.

Por que Baddest Motherf••ker?

Antes de se tornarem estrelas do UFC, Nate Diaz e Jorge Masvidal iniciaram suas carreiras de uma forma pouco comum, nas brigas de rua em dois pontos extremos nos EUA.

Diaz iniciou sua caminhada, em Stockton, na Califórnia, Costa Oeste. A ligação do lutador com o local é tão grande que ele carrega o número 209, pré-fixo de telefone da cidade, em sua conta no Twitter (@NateDiaz209).

De origem cubana, Masvidal também começou no mundo das lutas nas brigas de rua, do outro lado do país, na região de Miami, na Costa Leste. Ao lado de nomes como o finado Kimbo Slice, ele fez sua corrida até o UFC.

O duelo entre dois 'brigões' que deram certo no MMA e chegaram até o UFC, em duas costas distintas, alimenta o nome do cinturão de 'Filho da Mãe Mais Duro'.

BMF e sua tradução

Como já dito, BFM é a sigla para 'Baddest Motherf••ker'. Mas, por se tratar de uma expressão em inglês com palavras de baixo calão, alguns veículos brasileiros preferem traduzir com textos adaptativos como: 'Lutador Mais Casca-Grossa', 'Lutador Mais Sinistro' ou 'O Mais Durão de Todos'. Entretanto, a tradução, ao pé da letra, é 'Filho da Put• mais duro'

Quanto custa o cinturão BFM

Segundo o presidente do UFC Dana White, o cinturão tem o valor de US$ 50 mil, cerca de R$ 200 mil na cotação atual. Ele será entregue ao vencedor de Diaz x Masvidal pelo ator e ex-astro da WWE, Dwayne 'The Rock' Johnson

O cinturão BFM será defendido?

De acordo com Dana White, o cinturão BFM não será defendido pelo vencedor de Diaz x Masvidal posteriormente. Ele será premiado com exclusividade para o vencedor da superluta no UFC 244.

“Não (será defendido). Acontecerá uma vez e acabou. Quem vencer, ganha o cinturão e pode comemorar o título”, confirmou o ‘chefão’.