Poirier agradece Khabib por luta no UFC 242: 'Obrigado por uma lição de vida'

O ex-campeão interino dos leves (até 70,3kg.), Dustin Poirier, parece estar se recuperando bem psicologicamente da derrota para Khabib Nurmagomedov no último final de semana, pelo UFC 242, em Abu Dhabi. Após perder o combate pela unificação do título da categoria, o lutador, que chegou a cogitar uma aposentadoria precoce, fez uma publicação, em sua conta oficial no Instagram, na qual agradece seu adversário pela lição aprendida.

"Tudo acontece por uma razão. Esta é minha jornada e ela é única. Obrigado, Khabib, por mais uma dura lição de vida. Em desculpas e sem arrependimentos. Vou me recuperar e seguir em frente", escreveu o norte-americano.

Poirier chegou a preocupar seus fãs um dia após a derrota ao inferir que poderia abandonar a carreira no MMA. O atleta não confirmou seu retorno às artes marciais mistas, mas, pouco tempo depois, já lançou um desafio a Conor McGregor.

O lutador estava bastante emocionado em suas entrevistas após o duelo contra Nurmagomedov. Em uma delas, o lutador citou a dificuldade em lidar com esta derrota pelo resto de sua vida, sugerindo que poderia ter se saído melhor.

"Estou familiarizado com a derrota. Eu apenas vou ter que viver o resto da minha vida me perguntando se eu poderia ter me saído melhor, se poderia ter defendido melhor algumas quedas. Se eu poderia ter feito mais força para apertar a guilhotina", comentou o lutador fazendo referência à condição desconfortável que promoveu ao russo no terceiro round.

O revés para o russo marcou a sexta derrota do norte-americano, que, aos 30 anos, soma 25 triunfos em sua carreira profissional no MMA. Do outro lado, Khabib alcançou a impressionante marca de 28 lutas e, além de manter seu título, garantiu sua invencibilidade.