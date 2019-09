Polonês escalado para luta contra Ronaldo Jacaré vai a jogo do São Paulo

O polonês Jan Blachowicz terá um desafio gigantesco em novembro. Escalado para atuar contra Ronaldo Jacaré na luta principal do UFC São Paulo, em 16 de novembro, o atleta, além de dar 'as boas vindas' ao capixaba na divisão dos meio pesados, irá enfrentar a torcida brasileira, conhecida por seu incentivo caloroso aos seus atletas. Sabendo disso, após participar de um "Media Day", na última quarta-feira (25), para promover o evento, o lutador aproveitou para assistir a partida entre Sâo Paulo e Goiás no Morumbi. Ele ainda vestiu a camisa do clube.

Acompanhado do ex-campeão dos pesados e hoje embaixador do Ultimate no Brasil, Rodrigo Minotauro, o polonês conheceu o estádio do Morumbi. Mas não deu sorte e viu o São Paulo perder por 1 a 0 para o Goiás, em jogo válido pela pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se no futebol o grandalhão polonês deu azar ao time da casa, o polonês pode carregar o resultado como uma espécie de previsão. O atleta deverá fazer como o Goiás e ignorar a torcida rival, caso queira sair do Ginásio do Ibirapuera (palco do UFC São Paulo) com o resultado positivo.

Enfrentando Jacaré, Jan, também, quer eliminar a última impressão deixada em seu último revés. Enfrentando justamente um brasileiro, o polonês amargou um resultado negativo duro de engolir. Em fevereiro deste ano, Blachowicz acabou nocauteado por Thiago Marreta em combate que credenciou o carioca a lutar pelo cinturão contra Jon Jones.

Jan, que, aos 36 anos, soma 31 combates, com 23 vitórias e oito derrotas, pode estar próximo de sua primeira disputa de cinturão pelo Ultimate. No entanto, a tarefa para o compromisso é dura.