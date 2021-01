Popó projeta luta com Whindersson para abril ou maio: 'não é brincadeira'

No final de 2020, uma conversa entre Popó e Whindersson Nunes chamou a atenção, com um desafio para que o youtuber enfrentasse o ex-boxeador campeão mundial em uma luta. E Popó confirmou que o desafio é sério em uma entrevista para a agência de notícias Fight.

"Eu só estou esperando o empresário dele, que é o Kaká (Diniz). Ele está nos Estados Unidos de férias, está chegando agora, essa semana. E ele vai me passar tudo, como vai ser. A gente vai elaborar um contrato certinho. Provavelmente o Whindersson deve fazer pelo canal dele. E vamos nessa, vamos brincar, vamos divulgar o nosso esporte, ver o que vai dar. Se a gente pode criar um business também em cima disso", projetou Acelino Freitas, o Popó.

O ex-boxeador também já projeta certos aspectos da luta, como a presença de promessas do boxe nas preliminares e presença de público, caso a vacinação contra a covid-19 já esteja acontecendo no Brasil.

"A gente tem vários talentos no nosso país que podem fazer umas preliminares top, de porrada para valer mesmo. A nossa ideia é essa, é dar oportunidade também nas preliminares para as pessoas top (do esporte). Provavelmente vai ser em abril ou maio. Local a gente ainda não tem, não foi falado nada disso ainda. Eu não sei se daqui até lá a gente vai ter a vacina (para o coronavírus). Se não tiver, pode ser em um lugar pequeno, sem público. Ou pode ser em uma arena para 50 ou 60 mil pessoas (se já tiver a vacina)", disse Popó.

O lutador ainda defendeu a realização do evento para chamar a atenção para o boxe. "Mike Tyson fez isso com o Roy Jones Jr, foi como se fosse um sparring. E movimentou o boxe do mundo todo. Era um cara de 54 anos e outro de 51, isso é de tirar o chapéu. O Whindersson aceitou, então por que não movimentar esse esporte aqui no Brasil também?", comentou.

"Por que não mostrar para as pessoas que o cara do humor não sabe só fazer aquilo? Como eu sei fazer inúmeras coisas. O Whindersson é um dos melhores humoristas do país, a quantidade de seguidores que ele tem fala por si só. E o pessoal vai parar para assistir... 'Ah, é uma brincadeira'. Não, não é uma brincadeira. É um sparring. Como se fosse um treinamento na academia, a gente se preparando para lutar com alguém", prosseguiu.

A presença de youtubers em eventos de boxers começou há poucos anos. Um exemplo foi o embate entre Logan Paul e KSI, ambos produtores de conteúdo em vídeo. Posteriormente, Jake Paul, irmão de Logan, nocauteou o ex-jogador da NBA Nate Robinson no mesmo evento em que Tyson e Roy Jones Jr. lutaram. Agora, Logan Paul está marcado para enfrentar Floyd Mayweather, um dos maiores boxeadores da história, que já se aposentou.

Segundo Popó, inicialmente, a intenção era que ele treinasse Whindersson para uma luta, não o enfrentasse. Mas, como o piauiense não conseguiu marcar para enfrentar Logan Paul, concordou em encarar o ex-boxeador baiano.

"No ano passado eu estava em uma academia e ele (Whindersson), por coincidência, também estava lá. A gente brincou e tudo. Ele falou que já tinha uma luta amadora e que queria desafiar um cara do Youtube (Logan Paul). Aí ele falou: 'Você topa me treinar?'. E eu respondi: 'Lógico. A gente vê como é o cara e faz uma preparação em cima dele'. Só que a gente só se viu uma vez, foi só aquele contato ali e acabou. Quando foi agora, ele fez o desafio para o cara, mas o cara já tinha feito um contrato com o (Floyd) Mayweather. Então eu repostei e falei: 'Eu desafio você, eu sei que você não vai aguentar um jab meu. Já que você quer lutar, brincar de boxe'", relembrou.

E, por fim, Popó acredita que podem ser necessários algumas mudanças de uma luta tradicional para evitar que saiam muito machucados. "Eu não sei se ele vai usar protetor de cabeça, mas eu não uso. Não vou usar. Eu sei que as luvas vão ser maiores, lógico. Vai ser como um sparring na academia. E provavelmente pode diminuir o número de rounds e também o tempo, como foi na luta do Mike Tyson, que foram oito rounds de dois minutos."