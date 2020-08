Presidente do UFC descarta possibilidade de Anderson Silva fazer superluta

De acordo com Dana White, presidente do UFC, o último confronto de Anderson Silva no octógono da organização acontece no dia 31 de outubro, contra Uriah Hall. A disputa vai marcar a aposentadoria do brasileiro e ele não terá a chance de fazer ao menos uma superluta para se despedir.

"Superlutas acontecem quando você é o campeão e vai lutar contra outro campeão. O tempo dele fazer superlutas já passou, não há mais nenhuma que ele possa fazer. Qual superluta vocês imaginam que ele poderia fazer? Entende o que eu digo? Anderson Silva é um dos maiores de todos os tempos, e foi o maior campeão dos pesos-médios. Não há mais superlutas para ele fazer", disse Dana White em entrevista ao canal Combate.

O chefe da organização também revelou que fez um acordo com o lutador. "Anderson Silva ainda tem duas lutas no seu contrato, mas nós chegamos a um acordo de que essa luta contra Uriah Hall será a sua luta de aposentadoria. Essa é uma luta importante para os dois. Uriah quer buscar a disputa de cinturão, e para Anderson Silva, se aposentar com uma vitória seria incrível".

"O seu legado é gigantesco. Algumas de suas lutas - contra Vitor Belfort, a primeira contra Chael Sonnen, quando ele venceu por finalização e tantas outras - e tudo o que ele conquistou são inacreditáveis. É engraçado, quando ele chegou ao UFC e venceu Chris Leben - que estava invicto naquela época, era confiante e batia muito forte - deixou claro para todos o quanto ele era bom. Anderson Silva teve uma carreira incrível aqui, e vai ser eternizado como um dos melhores de todos os tempos", complementou Dana White.

Veja o card evento anunciado para 31 de outubro:

UFC Silva x Hall, em local a ser anunciado

Peso-médio: Anderson Silva x Uriah Hall

Peso-pesado: Greg Hardy x Maurice Greene

Peso-mosca: Raulian Paiva x Amir Albazi

Peso-galo: Adrian Yanez x Aaron Phillips

Peso-mosca: Cortney Casey x Priscila Pedrita

Peso-médio: Sean Strickland x Wellington Turman