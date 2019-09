Principal torcida do Corinthians vai sediar evento de boxe profissional

A quadra da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, vai sediar o "Batalha Boxe Profissional" neste sábado, no bairro do Bom Retiro. O local, que costuma dar espaço para rodas de samba e futebol, terá um ringue.

O card do evento vai contar com a realização de 17 combates. Entre eles, dois serão duelos amadores e os outros 15 profissionais. O evento terá inicio na sexta-feira, às 11h, com a pesagem oficial. No sábado, o card amador começa às 18h e o principal às 18h30.

A principal luta do evento será entre o capixaba Alexssandro Cardoso e o santista Diogo da Conceição, em duelo válido pela categoria peso pesado. Além deles, Eduardo Reis e Daniel Santos, se encaram no ringue pelo Super Leve. Dois pugilistas da Gaviões, Leandro Silva e Edson Silva também marcam presença.

Os torcedores que desejam acompanhar as lutas, basta comprar o ingresso no valor de R$ 5. As entradas serão vendidas na própria quadra da Gaviões e na academia Thaiunit. O local também vai contar com música, iluminação especial e telão.

Vale lembrar que o Batalha Boxe Profissional é uma parceria entre a Cruel Fight, o Batalha MMA e o Departamento de Esportes da Gaviões da Fiel com supervisão do Conselho Nacional de Boxe (CNB). Essa será a segunda edição do evento.