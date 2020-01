Próximo de retorno, McGregor não descarta nova luta contra José Aldo

Perto de realizar seu retorno ao MMA, após mais de um ano afastado do octógono, Conor McGregor tem dado sinais de que está um ser humano mais calmo do que o atleta que ficou conhecido mundialmente. Com luta marcada para este sábado (18), no UFC 246, quando enfrenta Donald Cerrone, o 'Notório' voltou a responder perguntas sobre José Aldo. Em entrevista a jornalistas, o irlandês não descartou um novo embate contra o manauara, a quem derrotou em 2015, conquistando seu primeiro cinturão pelo Ultimate.

"Nunca se sabe. Se Aldo vier até mim. Talvez, se ele quiser. Eu achei que ele pareceu muito boa condição no seu último corte de peso (UFC 245, em dezembro). Eu fiquei muito impressionado com isso. Precisa de muita disciplina para conseguir isso. Ele fez uma grande luta contra Marlon (Moraes)", disse McGregor, que completou a resposta sobre uma possível nova luta contra José: "Nunca diga nunca".

Contra Aldo, Conor elevou o nível das provocações e chocou o mundo ao derrotar um dos melhores atletas dos penas da história do MMA antes dos 20 segundos de combate. Há quem diga que o irlandês conseguiu dominar o psicológico do manauara, que sequer foi capaz de colocar sua estratégia de luta em prática.

Com o triunfo sobre o brasileiro, McGregor se confirmou como uma das principais estrelas do Ultimate e passou a acumular recordes de audiência em suas apresentações pela organização. Ao longo dos anos, o atleta enriqueceu, ganhou mais fama e ainda conquistou a chance de disputar por duas vezes o cinturão na divisão dos leves (até 70,3kg.), vencendo em uma e sendo derrotado na outra.

Contra Cerrone, neste final de semana, o 'Notório', atualmente quarto no ranking da divisão dominada por Khabib Nurmagomedov, irá tentar retomar o caminho das vitórias dentro da companhia, algo que não acontece desde 2016.