Rafael dos Anjos pede luta contra McGregor ao UFC: 'Desafio de verdade’

O brasileiro Rafael dos Anjos é mais um dos atletas que se ofereceram para enfrentar Conor McGregor desde que o irlandês anunciou que retornará ao octógono em janeiro do ano que vem. Em publicação no Instagram, o brasileiro pediu para o UFC que ele fosse escalado como desafiante do irlandês em seu próximo desafio. O carioca e o irlandês quase se enfrentaram em 2016, pelo título dos leves, que, na época pertencia a Rafael, mas uma lesão do brasileiro impediu o combate de ocorrer.

"Não dê a este cara uma luta fácil. Dê a ele um verdadeiro desafiante, nos meio-médios, leves ou penas. Estou em todos os lugares", escreveu o carioca. Veja a publicação:

Desde que McGregor anunciou sua volta ao MMA, mais de um ano depois de sua última apresentação, quando foi derrotado por Khabib Nurmagomedov na luta pelo cinturão dos leves (até 70,3kg.), um verdadeiro exército de lutadores surgiu para desafiar o ex-campeão da empresa. Todos querem ‘um pedaço’ do atleta, famoso por trazer cifras milionárias em suas apresentações.

É fato que, atualmente, o irlandês não goza do mesmo prestígio de alguns anos, tanto que, recentemente, teve um pedido pessoal negado. Conor quis encarar Frankie Edgar em seu retorno, mas foi impedido pelo presidente da companhia, Dana White. A situação enfureceu McGregor que, antes de qualquer declaração oficial do Ultimate, cravou, em coletiva de imprensa, seu retorno em um evento em Las Vegas no dia 18 de janeiro.

O evento, tal qual o oponente e a data ainda não foram confirmados pelo UFC. Desta forma, Rafael aproveitou para se candidatar à vaga de rival do irlandês, caso seja confirmado o espetáculo.

Rafael não atravessa uma boa fase na carreira. Vindo de derrota para Leon Edwards, o brasileiro, que estava bem colocado no ranking, mas vinha de um resultado negativo recente para Colby Covington, próximo desafiante ao título e ex-campeão interino da divisão, o carioca acabou se afastando da elite da divisão. Um encontro contra o "Notório" poderia colocar o rival de volta no radar da organização, além de resultar, também, em uma boa poupança para o atleta.

Atualmente, Rafael, de 35 anos, soma 41 lutas profissionais, com 29 vitórias e 12 reveses. O atleta vem de três derrotas em suas últimas cinco apresentações.