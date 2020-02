'Revanche só se eles se encontrarem na rua', diz agente de Khabib sobre McGregor

Ali Abdelaziz, empresário de Khabib Nurmagomedov, afirmou que não quer uma revanche entre seu cliente e o grande rival no UFC, o irlandês Conor McGregor. Segundo ele, os dois não brigariam dentro do octógono.

"A única chance dessa luta acontecer é na rua. (McGregor teria que) Fazer algo espetacular. Ele é um m****, entende? McGregor é uma das grandes estrelas porque ele é uma das maiores escórias. Vamos ser sinceros: não gostamos desse cara. Nunca iremos gostar", afirmou Abdelaziz durante entrevista à ESPN no UFC 247, realizado na madrugada deste sábado para domingo.

"Provavelmente todas as vezes que o virmos, haverá problemas. Ele disse coisas sobre família, sobre religião, sobre raça. Ele cruzou a linha. Tem um um monte de dinheiro para o Khabib se ele enfrentar o Conor. Mas nem tudo é sobre dinheiro, especialmente com o Khabib", declarou o empresário.

Antes de se preocupar com uma possível luta com McGregor, Khabib tem outra defesa do cinturão dos leves agendadas: ele luta contra o norte-americano Tony Ferguson no UFC 249, marcado para 18 de abril. É possível que o vencedor deste embate enfrente o irlandês na sequência, segundo Dana White, presidente do UFC.

Khabib e McGregor se enfrentaram no UFC 229, em 6 de outubro de 2010. Na ocasião, o russo triunfou com um nocaute por finalização no quarto round. Após a luta, as equipes dos dois se envolveram em uma confusão generalizada, que o córner de Khabib atribuiu às provocações feitas pelo irlandês antes da luta.