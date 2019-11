Rose Namajunas esquece derrota e quer recuperar cinturão das palhas

A ex-campeã das palhas (até 52,1kg.), Rose Namajunas, passou por um período complicado após perder seu título de maneira brutal para a brasileira Jéssica Andrade, em maio deste ano, no Rio de Janeiro. Após cogitar aposentadoria do esporte, a atleta afirmou que recuperou o gosto pelo MMA e irá retornar à luta para recuperar seu cinturão. A declaração foi feita em entrevista à ESPN.

"Perdi a paixão pelas artes marciais e pela luta. Principalmente o gosto por lutar. Eu encontrei minha paixão novamente. Voltei para Minnesota (EUA) para ver um dos meus treinadores do início da minha carreira amadora, Greg Nelson (jiu-jitsu). Ele é uma grande inspiração para mim", afirmou a ex-campeã.

Antes de ser derrotada por "Bate-Estaca", Rose vinha em uma sequência de três triunfos consecutivos. Em dois deles, a norte-americana chocou o mundo ao bater a antiga dona do título da divisão, Joanna Jedrzejczyk, que era considerada uma atleta imbatível há alguns anos.

Agora, em segundo lugar no ranking da categoria e em nova fase na carreira, a combatente está disposta a retomar a caminhada rumo ao cinturão, que já não pertence à Jéssica, mas, sim, à chinesa Weili Zhang, que derrotou Andrade por nocaute logo no primeiro round da luta principal do UFC Shenzhen.

"Weili (Zhang) estava ótima e eu sempre quero enfrentar as melhores. Claramente, ela está no topo agora. Eu quero me testar contra ela. Seja essa próxima luta ou que eu tenha que realizar um combate antes. Eu realmente não me importo com isso. Não importa com quem eu lute, mas você sempre deve querer ser a melhor", finalizou Namajunas.

Atualmente com 27 anos, Rose soma 11 apresentações desde que se tornou atleta profissional de MMA. A combatente soma oito vitórias e três derrotas.

Mais experiente, Zhang, de 30 anos, tem 21 combates em seu cartel. A chinesa só foi derrotada em uma oportunidade, quando estreou no esporte, em 2013.