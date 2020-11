Roy Jones Jr usa luvas em homenagem a Kobe Bryant em luta contra Mike Tyson

Foram muitos os aspectos que chamaram a atenção durante o evento que marcou a volta de Mike Tyson e Roy Jones Jr aos ringues. Um deles tem a ver com basquete. E não, não foi o nocaute que apagou Nate Robinson por uns bons minutos. Na verdade, tem a ver com a luta principal.

O local do duelo entre os históricos pugilistas foi o Staples Center, em Los Angeles. Mas, outro lendário esportista provocou delírios na torcida neste mesmo lugar por quase duas décadas. Trata-se de Kobe Bryant, que faleceu no início deste ano em trágico acidente de helicóptero e que teve seus números homenageados nas luvas de Roy Jones Jr neste sábado.

Jones entrou nos ringues calçando o par de luvas roxas e amarelas, simbolizando as cores do Los Angeles Lakers, equipe com a qual Bryant foi campeão da NBA em cinco temporadas. Além disso, detalhes como fotos de Kobe e de todos os seus feitos individuais na liga norte-americana também estamparam as proteções de mão. Os números 8 e 24, os dois usados pela lenda do basquete, estavam impressos nos polegares.

"Minha contribuição a Kobe Bryant. Sim senhor (neste mesmo prédio", disse Jones em entrevista pós-combate. "Eu tinha que fazer um tributo a Kobe pois ele foi o últimos dos meus prediletos", completou.

"Michael Jordan vai sempre ser meu favorito número 1, mas Kobe e (Allen) Iverson estão logo no segundo lugar, e em terceiro, LeBron (James)", comparou a lenda do boxe aos 51 anos.

Roy Jones will be wearing these @rivalboxinggear gloves tonight versus Mike Tyson in honor of the late Kobe Bryant. The fight is at Staples Center. Thank you @Mcaz & @RussAnber. pic.twitter.com/rbsfOqVgXx — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 29, 2020