Ryan Garcia vence com nocaute incrível que deixa adversário apagado; veja!

Ryan Garcia é um gênio da velocidade. O boxeador de apenas 21 anos subiu aos ringues na madruga deste sábado e foi novamente um animal. A vítima da vez foi o costa-riquenho Francisco Fonseca, que em apenas um minuto e 19 segundos foi à lona de forma devastadora.

Garcia atraiu Fonseca com a guarda aberta e, após uma franca trocação de jabs nos primeiros movimento do embate, o norte-americano acertou um cruzado de esquerda no adversário que o fez cair ao chão completamente apagado, sem nem saber o que o acertou e quando. Confira a luta completa no vídeo abaixo:

Com a vitória, Ryan Garcia agora soma a impressionante campanha de 20 lutas, sendo 20 vitórias e nenhum tropeço sequer. Em seu instagram oficial, o pugilista, que já é visto como uma das maiores promessas do esporte, disse que ficou bastante preocupado com a situação de Fonseca. Além disso, dedicou o resultado a Kobe Bryant e sua filha Gianna, mortos em janeiro em um acidente de helicóptero na Califórnia.

"Eu rezei para que ele acordasse. Graças a Deus ele o fez", escreveu Garcia. "A luta foi dedicada a Kobe & Gigi e a todos que perderam suas vidas no helicóptero. RIP."