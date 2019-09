'Se nos virmos em qualquer lugar, vamos brigar', diz Khabib sobre McGregor

A raiva que o russo Khabib Nurmagomedov sente do irlandês Conor McGregor não terminou mesmo depois de derrotá-lo no UFC. Na verdade, talvez tenha se acentuado, já que, após o término da luta, os times dos dois se envolveram em uma confusão. Por isso, o dono do título dos pesos-leves usou termos pesados para falar sobre o oponente e sua equipe.

"Nem mesmo a luta do último outubro terminou. Só esmagar as pessoas não é suficiente. Eu falo sobre esmagar apenas ele (McGregor)? Não é suficiente. Nós temos que esmagar todo o time. Isso é o que eu penso antes da luta. Isso é o que eu digo para o meu time: 'hoje, estamos indo para a guerra, não é apenas sobre uma luta'", afirmou Khabib em entrevista à ESPN norte-americana.

"Nunca será terminado, nunca. Se nos virmos em qualquer lugar, vamos lutar, 100% de certeza. Não importa se alguém vai para a cadeia ou algo do tipo. Eu não estou assustado sobre isso - eles vão para o hospital e nós vamos para a delegacia. É isso", arrematou o lutador russo.

No entanto, ele disse que não aceitaria uma revanche com McGregor agora. "Esse cara tem que voltar e fazer uma sequência de nove ou dez vitórias, aí iremos lutar. Talvez quem assistir a essa entrevista pense: 'ele pensa sobre, mas quando o UFC pedir para ele lutar contra Conor por milhões de dólares, ele vai aceitar"'. Não. Lute, volte e mostre quem você é", projetou, dizendo que quer lutar contra Poirier ou Tony Ferguson.

Khabib e McGregor se enfrentaram em 7 de outubro de 2018, e terminou com o russo finalizando o irlandês quando faltavam três e minutos e três segundos para o final do quarto round. Depois da luta,os membros das equipes dos dois começaram a brigar entre si e causaram uma pancadaria generalizada, o que causou a suspensão dos lutadores do UFC por alguns meses.