Shaquille O'Neal revela que arte marcial ajudou a chegar no auge de sua carreira

Shaquille O’Neal, um dos maiores nomes da história da NBA, revelou que o MMA ajudou a aprimorar suas habilidades dentro das quadras. De acordo com o ex-jogador, a arte marcial fez com que ele adquirisse um condicionamento físico diferente de seus companheiros e adversários do basquete.

"MMA é a razão pela qual me tornei campeão. Eu sempre praticava basquete. Não foi o suficiente. Porque quando eu jogava basquete, era mais luta. Então, quando eu treinei MMA com Jon Burke, um amigo meu em Orlando (EUA), voltei na melhor forma da minha vida. Isso foi em 2000 (ano do primeiro título com os Lakers)", disse Shaquille, à ESPN norte-americana.

O ex-pivô afirmou que seus melhores momentos dentro das quadras foram guiados pelos treinos de MMA. Quando parava de praticar a arte marcial seu rendimento caia, mas, a partir do momento que retomava seus treinos, o ex-jogador voltava ao seu alto nível técnico. Shaquille acredita que os lutadores de MMA são os melhores atletas do planeta e não escondeu que, por vezes, sentiu vontade de lutar com jogadores da liga.

"MMA é algo que sempre manteve meu coração acelerado. Era algo que me interessava muito. Sou um cara físico. Os atletas de MMA são provavelmente os melhores atletas do planeta. O treinamento que eles passam, as coisas físicas pelas quais passam, eu já participei de quase todas as principais lutas do UFC, esses caras são espécimes. Eu gostaria de poder bater em alguns daqueles caras da NBA que eu costumava enfrentar. Então eu definitivamente sou fã de MMA", completou o americano.

Ao longo de sua carreira, Shaquille O’Neal conquistou quatro títulos da NBA e foi responsável por formar uma das duplas mais históricas da liga norte-americana, ao lado de Kobe Bryant, no Los Angeles Lakers. O ex-jogador, que também foi campeão mundial com a seleção de basquete dos Estados Unidos, em 1994, e da Olimpíada de Atlanta, em 1996, se encontra no Hall da Fama da NBA.