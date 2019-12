Trio brasileiro fecha 2019 com três vitórias no UFC Buzan

O Brasil fechou o ano de 2019 em grande estilo no UFC Busan. Na última edição da temporada, realizada na madrugada desde sábado (21), na Coreia do Sul, os três atletas brasileiros em ação deixaram a atração com o braço erguido: Alexandre Pantoja nocauteou Matt Schnell, Raoni Barcelos bateu Said Nurmagomedov e Amanda Lemos finalizou Miranda Granger.

Último brasileiro a subir no octógono em 2019, Alexandre Pantoja fechou o ano em grande estilo. O fluminense, 4º no ranking do peso mosca, não tomou conhecimento de Matt Schnell, 9º na classificação, e nocauteou o norte-americano no primeiro round de forma brutal.

O combate entre Pantoja e Schnell começou com uma troca insana de socos. O brasileiro acertou os melhores golpes, mas o norte-americano aguentou o castigo e seguiu na disputa.

Os lutadores voltaram a se estudar e Schnell chegou fazer o brasileiro dobrar o joelho. Entretanto, a resposta veio na seqüência. O norte-americano tentou crescer na luta e caminhou pra frente disparando socos, mas Alexandre conectou um direto de encontro e levou o rival a lona.

Com o resultado, Pantoja pode fechar a temporada como top 3 do peso mosca.Ainda no octógono, ele revelou o desejo de enfrentar o vencedor de Deiveson Figueiredo x Joseph Benavidez, que duelam em fevereiro pelo título vago da categoria.

Raoni Barcelos vence primo Khabib

No duelo mais disputado no card preliminar, o brasileiro Raoni Barcelos derrotou o russo Said Nurmagomedov, primo de Khabib Nurmagomedov, campeão da categoria de leves.

No primeiro round, Raoni tentou caminhar para frente golpeando, mas Said era muito rápido. Mesmo recuando, o russo soltava bons golpes rodados, que deixaram o brasileiro receoso. Ele ainda conectou bons chutes.

A história da luta começou a mudar no segundo assunto. Raoni conseguiu encontrar a distância e acertar os melhores golpes em pé. Além disso, ele conseguiu derrubar o rival e manter Said de costas no solo no final do assalto.

Com a luta totalmente equilibrada, o terceiro round seria o responsável por definir a fatura. E Raoni foi quem se deu melhor. Ele conseguiu derrubar Said e avançou até as costas do russo. Apesar de não conseguir finalizar, ele dominou o rival no solo e garantiu o triunfo na decisão dos juízes.

Amanda Lemos apaga rival e emplaca primeira vitória no UFC

Amanda Lemos conseguiu sua primeira vitória no UFC. Depois de debutar no octógono com revés para Leslie Smith, a paraense superou o favoritismo de Miranda Granger de finalizou a rival com um mata-leão ainda no primeiro round.

Na luta, a brasileira acertou bons golpes na luta em pé e surpreendeu Granger ao levar o duelo para o solo. A norte-americana ainda tentou surpreender atacando de costas no solo, mas Amanda foi para as costas e pegou o estrangulamento. Como Miranda não desistiu ela acabou apagando.