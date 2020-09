Tyson anuncia que votará nas eleições presidenciais dos EUA pela primeira vez

O ex-boxeador Mike Tyson utilizou as redes sociais para confirmar que, pela primeira vez na vida, votará nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. O pleito, que tem Donald Trump e Joe Biden como concorrentes, ocorrerá no dia 3 de novembro de 2020.

"Estas eleições serão a primeira vez que votarei. Nunca pensei que poderia fazê-lo por causa do meu histórico criminal. Estou orgulhoso de finalmente votar", escreveu Tyson, colocando o link de um site no qual as pessoas podem se registrar para votar. O pugilista não declarou apoio a um dos candidatos.

This election will be my 1st time voting. I never thought I could because of my felony record. I’m proud to finally vote. Go to https://t.co/7O281P87lE to register. #NationalVoterRegistrationDay — Mike Tyson (@MikeTyson) September 22, 2020