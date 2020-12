Tyson Fury pede para ser removido de indicados a prêmio de 'Atleta do ano'

O boxeador Tyson Fury, bicampeão mundial dos pesos pesados de boxe, não gostou de ser incluído na lista da BBC para os indicados ao prêmio de 'Homem do Esporte no Ano'. Mesmo competindo com grandes nomes do esporte no Reino Unido por conta de qualidades como atleta.

"Eu sou o campeão do povo e não necessito de verificação ou de qualquer prêmio. Eu sei quem eu sou e o que eu fiz no esporte. Eu tenho o amor das pessoas o que significa mais do que qualquer prêmio no mundo", disse Fury, em vídeo publicado nas redes sociais, justificando seu pedido. "Para qualquer um que me apoie, não vote", arrematou.

Fury está na lista junto com outros cinco esportistas: o piloto Lewis Hamilton, franco favorito ao prêmio; o jogador do Liverpool Jordan Henderson; o jogador de críquete Stuart Broad; o jogador profissional de sinuca Ronnie O'Sullivan e o jóquei Hollie Doyle.

A BBC, no entanto, divulgou um comunicado negando o pedido de Fury. "A lista é decidida por um painel de especialistas independentes que escolhem os candidatos com base nas conquistas esportivas deles no ano. Nesta base, Fury continuará na lista para atleta do ano de 2020. Como sempre, o vencedor será decidido pelo público votante durante programa transmitido ao vivo e, claro, será decisão de Fury escolher participar do programa ou não", afirmou a empresa de comunicação pública do Reino Unido.