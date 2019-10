UFC 245 terá duelo entre Kamaru Usman e Colby Covington

As negociações para o duelo entre Kamaru Usman e Colby Covington chegaram ao fim e a luta foi confirmada para o UFC 245, que será realizado no dia 14 de dezembro, em Las Vegas. A disputa vale o cinturão dos meio-médios (77 kg).

O atual campeão, Kamaru Usman, é o primeiro africano a levar o cinturão. A conquista aconteceu em março deste ano contra o então número um Tyron Woodley, em Las Vegas. Usman vai encarar Colby Covington, ex-dono do título interino, que teve a conquista retirada pela organização.

Covington vem de uma sequência de sete vitórias, incluindo os êxitos sobre Demian Maia, Rafael dos Anjos e Robbie Lawler. Ao vencer Lawler, no último mês de agosto, o americano ganhou a chance de desafiar Usman na disputa pelo cinturão.

CONFIRMADO Cinturão dos meio-médios em jogo na luta principal do #UFC245! — UFC Brasil (@UFCBrasil) October 1, 2019

Essa será a primeira defesa de título do nigeriano, de 31 anos, que, hoje, soma 16 lutas e apenas uma derrota em seu cartel profissional. Colby, também aos 31 anos, tem 15 combates, com 14 triunfos e um revés.

Com a confirmação do duelo, o embate toma o lugar de destaque de Amande Nunes e Germaine de Randamie, que estavam alocadas para realizar a luta principal do evento pelo peso-galo. O UFC 245 ainda terá outra disputa de cinturão: pelo peso-pena, Max Holloway defende o título contra Alex Volkanovski.