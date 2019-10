UFC anuncia Paul Craig como novo adversário de Shogun em São Paulo

No início desta semana, Sam Alvey revelou que quebrou a mão em uma sessão de treinamentos e não estaria apto a realizar o combate contra o brasileiro Maurício Shogun na luta co-principal do UFC São Paulo, que acontece em 16 de novembro. A diretoria do Ultimate, então, agiu rápido e anunciou Paul Craig como adversário do curitibano para o card paulista. A informação foi divulgada no Instagram oficial da organização.

"Mudança no UFC São Paulo. Maurício Shogun agora enfrenta Paul Craig", escreveram. Ex-campeão meio-pesado (até 93kg.), Shogun sobe ao octógono para confirmar a boa fase na carreira. Em suas últimas cinco apresentações, foram quatro vitórias e apenas uma derrota.

O curitibano passou por um momento conturbado na carreira. Entre 2012 e 2014, o atleta amargou quatro derrotas em cinco apresentações pela organização.

Novo oponente do tupiniquim, Craig terá o compromisso de derrotar um dos maiores nomes da história do esporte no Brasil. O sueco chegará a São Paulo com o intuito de somar seu segundo triunfo consecutivo e terá a oportunidade, em caso de vitória, de entrar no grupo dos 15 atletas mais bem ranqueados na divisão dominada por Jon Jones.

Em seu último compromisso, Paul conseguiu uma boa vitória sobre o brasileiro Vinicius Mamute, em combate realizado no UFC Cidade do México, em setembro. Pelo Ultimate, o escocês já disputou oito lutas, vencendo quatro e perdendo a outra metade. O triunfo sobre o curitibano em novembro, então, é importante para Craig.

No UFC São Paulo, Shogun completará a marca de 38 lutas na carreira, que teve seu início em 2002. Ao todo, Maurício soma 26 vitórias e 11 derrotas. O combatente ostentou o cinturão meio-pesado da empresa em 2010.