UFC confirma luta de Amanda Nunes contra Felicia Spencer em São Paulo

O UFC confirmou a primeira defesa do cinturão peso-pena de Amanda Nunes contra Felicia Spencer, no próximo dia 9 de maio, em São Paulo. A "Leoa" entra no card que tem José Aldo x Henry Cejudo como combate principal.

Também campeão peso-galo, a brasileira conquistou o seu segundo cinturão em 2018, quando nocauteou a compatriota Cris Cyborg. Desde então, ela não lutou mais pela divisão dos penas e defendeu a categoria dos galos duas vezes, contra Holly Holm e Germaine de Randamie.

Já a rival de Amanda é ex-campeã do Invicta e estrou no UFC em maio do ano passado. Ela já derrotou Megan Anderson e perdeu um combate para Cris Cyborg, por pontos.

Veja o card o UFC 250, em São Paulo (até o momento):

Peso-galo: Henry Cejudo x José Aldo

Peso-pena: Amanda Nunes x Felicia Spencer

Peso-pesado: Alexey Oleynik x Fabrício Werdum

Peso-pesado: Augusto Sakai x Blagoy Ivanov

Peso-meio-pesado: Maurício "Shogun" x Rogério "Minotouro"

Peso-galo: Ketlen Vieira x Marion Reneau

Peso-galo: Bethe Correia x Pannie Kianzad

Peso-pesado: Carlos Felipe x Sergey Spivak