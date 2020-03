UFC contrata primo mais novo de Khabib e sua estreia será em Nova York

Mais um membro da família Nurmagomedov garantiu vínculo com o UFC. Desta vez, Umar Nurmagomedov, primo mais novo de Khabib, atual campeão da categoria peso-leve, assinou contrato com a organização. A informação foi confirmada através da conta oficial do UFC Rússia, no Instagram.

Umar, de 24 anos, entra na categoria peso-galo. Sua estreia no Ultimate está marcada para 18 de abril, no UFC 249, em Nova York, nos Estados Unidos, quando encara Hunter Azure. O card terá como luta principal Khabib x Tony Ferguson, valendo o cinturão peso-leve.

Até o momento, ele disputou 12 combates em sua carreira e está invicto. Foram cinco vitórias por finalização, seis por decisão dos juízes e um nocaute. Seu rival vem de uma vitória no UFC sobre Brad Katona. Vale lembrar que além de Umar e Khabib, Said Nurmagomedov também tem contrato com o UFC.

Confira o card no UFC 249